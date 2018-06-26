سفارة كوريا الجنوبية تباشر مهامها من طرابلس سبتمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 06:32 مساء
النائب أحمد معيتيق خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية اليوم

أعلن سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، تشوي سونغ سو، مباشرة بدء أعمال سفارة بلاده من طرابلس بداية شهر سبتمبر المقبل، في تطور لموافقة السفارات الأجنبية على استئناف عملها من العاصمة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، بالسفير الكوري ظهر اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء.

وأشار السفير الكوري، بيان لإدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء عبر «فيسبوك»، إلى صدور الموافقة الرسمية للشركات المنفذة لمشاريع الإسكان وبناء الوحدات السكنية للعودة لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والخطوات العملية بشأن عودة الشركات الكورية.

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