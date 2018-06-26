مؤسسة النفط تحذر من حسابات وهمية لـ«صنع الله» على «فيسبوك» و«تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 05:13 مساء
المؤسسة الوطنية للنفط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، اليوم الثلاثاء، إن رئيسها مصطفى صنع الله لا يمتلك حسابات رسمية عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر».

وأشارت المؤسسة في منشور مقتضب عبر موقعها الإلكتروني إلى أن «رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله لا يمتلك أي حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر)».

وأضاف البيان أن «كل هذه الحسابات مزيفة والغرض منها تضليل الشارع الليبي وإحداث ربكة في المشهد الحاصل حاليا»، متابعة: «نؤكد من خلال موقعنا الرسمي أن هذه الحسابات وهمية ومزيفة».

وشهدت الساعات الماضية حالة جدل بعد قرار القيادة العامة للجيش تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة، حين أرجع الناطق باسم الجيش، العميد أحمد المسماري، القرار إلى أن «المجموعات الإرهابية تحصل على الدعم المالي وعلى الآليات والأسلحة والذخائر وتعقد اتفاقات مع المرتزقة التشاديين من أموال النفط الذي نقوم نحن بتأمينه».

لكن مؤسسة النفط قالت في بيان صحفي إن «القيادة العامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا»، معتبرة أن أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات».

صفحة باسم مصطفى صنع الله عبر فيسبوك تقول مؤسسة النفط إنها مزورة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ظلام دامس في وادي جارف والقبيبة بسبب سرقة كيلو متر من كوابل الكهرباء
ليبيا
الاتحاد الليبي يعلن تحديد فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الجديد
رياضة محلية
غوتيريش في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: ملتزمون بإنهاء هذه الممارسة ...
دولى
مرتضي منصور يتخذ إجراءات اعتقال نجم الكرة المصرية
رياضة عالمية
البحث عن 12 فتى فقدوا في مغارة بتايلاند
منوعات
ترامب يشير إلى تقدم في الشرق الأوسط.. ولكنه يلتزم الصمت بشأن خطة السلام
عربى
السفير الأوكراني: لاحظت التحسن الأمني منذ دخولي عبر منفذ رأس جدير
ليبيا
بالفيديو: احتفال بنما بهدفها الوحيد يجسد روح المونديال
رياضة عالمية
انطلاق تدريبات «ميدوزا 6» المصرية اليونانية القبرصية المشتركة بالمتوسط
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 طرق لتنشيط الذاكرة