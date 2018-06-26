آمر غرفة عمليات القوات الجوية يصل الكفرة

العميد أبوالقاسم الأبعج

أكد آمر المنطقة العسكرية الكفرة العميد أبوالقاسم الأبعج وصول آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء محمد المنفور إلى مدينة الكُفرة اليوم

وقال الأبعج في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن الزيارة تأتي في إطار تجهيز القاعدة الجوية بالمدينة للمرحلة القادمة وتكثيف الدوريات بالمنطقة.

وأوضح آمر المنطقة العسكرية الكفرة أن المنطقة العسكرية الكفرة ذات خصوصية كبيرة وتتطلب تكثيف الجهود، حيث إنها تمتد لمساحة 1500 كيلو متر من الحدود التشادية إلى منطقة جالو جنوبًا، وشرقًا من الحدود المصرية إلى مشارف منطقة واو الناموس.

وتابع الأبعج، أن «المنطقة وما حولها تعاني من تهريب البشر والمخدرات»، مؤكدًا أنه «بدعم القيادة العامة ستكون هناك دوريات مكثفة الفترة المقبلة للقضاء على المهربين وبسط الأمن في المنطقة».