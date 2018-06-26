المجبري يلتقي ممثلين عن وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 04:19 مساء
جانب من الاجتماع

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، فتحي المجبري، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع ممثلين عن وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، تنفيذ الترتيبات المالية للعام 2018.

ضم الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، عن وزارة المالية، وكيل الوزارة أبوبكر الجفال، ومدير إدارة الخزانة يوسف الغرياني، ومدير إدارة المتابعة بوزارة المالية صلاح الرفاعي، وعن مصرف ليبيا المركزي، مدير مكتب المحافظ عبداللطيف التونسي، ومدير إدارة العمليات المصرفية فتحي الحاجي، ومدير إدارة البحوث والإحصاء ناجي عيسي، بحسب الصفحة الرسمية لإدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء.

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