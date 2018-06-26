ظلام دامس في وادي جارف والقبيبة بسبب سرقة كيلو متر من كوابل الكهرباء

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 04:03 مساء
الشركة العامة للكهرباء

تعرّض خط الكهرباء المغذي لمنطقتي جارف والغربيات بضواحي مدينة سرت إلى أعمال تخريبية وعملية سطو وسرقة كوابل كهربائية، من قبل خارجين عن القانون.

وقال المهندس رمضان أبوشوفة مساعد مدير إدارة الوسطى بالشركة العامة للكهرباء، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن هذه «السرقة الكبيرة لممتلكات شركة الكهرباء تعد كارثة في ظل غياب الردع والمتابعة الأمنية لممتلكات الكهرباء سرت، مما سبب خسائر مالية كبيرة للشركة، رغم قلة الإمكانات».

وناشدت الشركة العامة للكهرباء سرت الجهات الأمنية كافة إلى تحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على ممتلكات الشركة ومعدات الشبكة ومحطات الكهرباء التي تعتبر من الممتلكات العامة.

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