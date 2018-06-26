مسؤولون بالزاوية يبحثون فتح مخازن السلع التموينية

بحث عدد من المسؤولين بمدينة الزاوية، اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات والتطورات لفتح مخازن السلع التموينية بمدينة الزاوية.

وقال رئيس وحدة الإعلام بمكتب العلاقات العامة بمديرية أمن الزاوية، ثامر الفيتوري في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن المجتمعين ناقشوا كيفية وآلية فتح مخازن السلع التموينية جنوب الزاوية وإعادتها إلى سابق عملها كمخازن للمنطقة الغربية وجبل نفوسة خلال الشهر المقبل.

وأشار الفيتوري إلى أن مقر السلع التموينية جنوب الزاوية يخضع هذه الأيام إلى صيانة تامة في مقره، تمهيدًا لإعادة فتحه والعمل به كما في السابق خلال الشهر المقبل بتأمين كامل من مديرية أمن الزاوية.

حضر الاجتماع رئيس مجلس الزاوية المحلي نجيب البشتي، ومدير أمن الزاوية العميد علي خليفة اللافي، ومراقب اقتصاد الزاوية بشير صالح، ومدير التجارة الداخلية باقتصاد الزاوية عبد الحميد جموم، ومدير التفتيش والمتابعة باقتصاد الزاوية محمود الكيلاني، ومدير صندوق موازنة الأسعار يوسف سويف، ومساعد مدير أمن الزاوية للشؤون الأمنية العقيد علي الأسطى، والمستشار القانوني بالمديرية أكرم عمار، ولجنة من الإدارة العامة لصندوق موازنة الأسعار.