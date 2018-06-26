معيتيق: «الوطنية للنفط» لا تتعامل مع الأموال وإنما تحول المبالغ لمصرف ليبيا المركزي

قال النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، إن المؤسسة الوطنية للنفط، تتبع كل الليبيين ومسؤولة على إدارة المؤسسات النفطية في عموم ليبيا، ولا تتدخل في الجانب العسكري والأمني والسياسي.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس أن «المنشآت النفطية تخص كل الليبيين وليست لطرف دون آخر».

وأكد أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تتعامل مع الأموال وإنما تدير قطاع النفط، مؤكدة أنها نجحت المدة الأخيرة في إيصال الإنتاج إلى معدلات ممتازة.

وأضاف أن المؤسسة بعيدة عن كل التجاذبات السياسية، فهي إداريًا تتبع حكومة الوفاق، لكنها لكل اللليبيين وتحاول بدورها تطبيق التنمية المكانية في كل مناطق ليبيا دون تمييز.

وأكد أن المؤسسة الوطنية تحول المبالغ إلى مصرف ليبيا المركزي ومن خلاله تحول إلى ميزانيات توزع على كل عموم ليبيا.