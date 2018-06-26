معيتيق: «الوطنية للنفط» لا تتعامل مع الأموال وإنما تحول المبالغ لمصرف ليبيا المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 01:55 مساء

قال النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، إن المؤسسة الوطنية للنفط، تتبع كل الليبيين ومسؤولة على إدارة المؤسسات النفطية في عموم ليبيا، ولا تتدخل في الجانب العسكري والأمني والسياسي.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس أن «المنشآت النفطية تخص كل الليبيين وليست لطرف دون آخر».

وأكد أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تتعامل مع الأموال وإنما تدير قطاع النفط، مؤكدة أنها نجحت المدة الأخيرة في إيصال الإنتاج إلى معدلات ممتازة.

وأضاف أن المؤسسة بعيدة عن كل التجاذبات السياسية، فهي إداريًا تتبع حكومة الوفاق، لكنها لكل اللليبيين وتحاول بدورها تطبيق التنمية المكانية في كل مناطق ليبيا دون تمييز.

وأكد أن المؤسسة الوطنية تحول المبالغ إلى مصرف ليبيا المركزي ومن خلاله تحول إلى ميزانيات توزع على كل عموم ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ظلام دامس في وادي جارف والقبيبة بسبب سرقة كيلو متر من كوابل الكهرباء
ليبيا
الاتحاد الليبي يعلن تحديد فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الجديد
رياضة محلية
غوتيريش في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: ملتزمون بإنهاء هذه الممارسة ...
دولى
مرتضي منصور يتخذ إجراءات اعتقال نجم الكرة المصرية
رياضة عالمية
البحث عن 12 فتى فقدوا في مغارة بتايلاند
منوعات
ترامب يشير إلى تقدم في الشرق الأوسط.. ولكنه يلتزم الصمت بشأن خطة السلام
عربى
السفير الأوكراني: لاحظت التحسن الأمني منذ دخولي عبر منفذ رأس جدير
ليبيا
بالفيديو: احتفال بنما بهدفها الوحيد يجسد روح المونديال
رياضة عالمية
انطلاق تدريبات «ميدوزا 6» المصرية اليونانية القبرصية المشتركة بالمتوسط
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 طرق لتنشيط الذاكرة