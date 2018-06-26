تطورات النفط تدفع بالدولار نحو حاجز 7 دينارات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 01:44 مساء

اقترب سعر صرف الدولار من حاجز 7 دينارات في السوق السوداء ، بعد أقل من 24 ساعة من قرار القيادة العامة للجيش تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة.

فقد قفز سعر العملة الأميركية 35 قرشا مسجلا 6.94 دينار اليوم، مقابل 6.59 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزاد سعر صرف اليورو نحو 27 قرشا، بواقع 7.94 دينار، مقابل 7.67 دينار أمس، فيما كسر الجنيه الاسترليني حاجز 9 دينارات مسجلا 9.05 دينار، مقارنة بـ 8.64 دينار الإثنين.

جاء ارتفاع العملات الأجنبية عقب قرار القيادة العامة للجيش الذي أثار موجة جدل واسعة حول شرعيته، إذ رفض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، القرار واعتبره مخالفًا لقرار «مجلس الأمن رقم 2362»، و«اتفاقات باريس».

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