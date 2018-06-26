الرئاسي: عوائد النفط تحال إلى مصرف ليبيا المركزي.. ونتعامل بحكمة لإخراجه من الصراع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 01:26 مساء

أكد المجلس الرئاسي أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط، وفق الآليات والقوانين المعمول بها، مؤكدًا أن «عوائد بيعه تحال إلى مصرف ليبيا المركزي لتوفير احتياجات كل الليبيين ولينفق منها على حل أزمات وإدارة شؤون البلاد في كافة المناطق دون أي تمييز».

وأضاف المجلس الرئاسي، في بيان صادر عنه اليوم، أن «المجلس الرئاسي تعامل وما يزال بمسؤولية وحكمة لإخراج النفط من دائرة الصراع السياسي والعسكري، ولم ينجر لعمليات الاستفزاز والتصعيد المتكرر ووفر كل الإمكانات لإعادة تأهيل المنشآت النفطية، وبما سمح باستئناف التصدير والرفع من معدلاته تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط وفي إطار الحصص المقرر دوليًا».

وأشار الرئاسي، إلى أن قرار القيادة العامة للجيش بتسليم الموانئ النفطية للحكومة الموقتة «يعتبر تصرفا غير مسؤول وتهديدًا مباشرًا وخطيرًا لمصالح الشعب الليبي ومقدراته ويرتب التزامات على عاتق الدولة الليبي أمام الأطراف الدولية والشركات النفطية العالمية وإضراراً كبيرًا بسمعة ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ظلام دامس في وادي جارف والقبيبة بسبب سرقة كيلو متر من كوابل الكهرباء
ليبيا
الاتحاد الليبي يعلن تحديد فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الجديد
رياضة محلية
غوتيريش في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: ملتزمون بإنهاء هذه الممارسة ...
دولى
مرتضي منصور يتخذ إجراءات اعتقال نجم الكرة المصرية
رياضة عالمية
البحث عن 12 فتى فقدوا في مغارة بتايلاند
منوعات
ترامب يشير إلى تقدم في الشرق الأوسط.. ولكنه يلتزم الصمت بشأن خطة السلام
عربى
السفير الأوكراني: لاحظت التحسن الأمني منذ دخولي عبر منفذ رأس جدير
ليبيا
بالفيديو: احتفال بنما بهدفها الوحيد يجسد روح المونديال
رياضة عالمية
انطلاق تدريبات «ميدوزا 6» المصرية اليونانية القبرصية المشتركة بالمتوسط
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 طرق لتنشيط الذاكرة