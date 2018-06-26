المشري يبحث مع غسان سلامة آخر المستجدات المتعلقة بالهلال النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 01:11 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال لقائه المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالهلال النفطي، والخطوات المتخذة من قبل مجلس الدولة لمتابعة العملية السياسية.

وكان المشري بحث في وقت سابق اليوم، مع نائب مفتي عام ليبيا وعضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الشيخ غيث الفاخري، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس الخطاب الديني ودوره في المصالحة، والصعوبات التي تواجه دار الإفتاء وسبل معالجتها، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جهة أخرى، بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مع سفير إسبانيا لدى ليبيا فرنشيسكو دي ميغيل آخر التطورات على الساحة الليبية بعد اجتماع باريس الذي عقد أواخر مايو الماضي، وكانت أهم مخرجاته تحديد العاشر من ديسمبر المقبل موعدًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا.
 

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال لقائه المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة
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