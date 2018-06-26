سالفيني: المصالح الإيطالية - الليبية مشتركة في حماية الحدود

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، إن المصالح الإيطالية - الليبية مشتركة في حماية الحدود الخارجية للبلدين.

وأضاف سالفيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أن «بلاده على استعداد للترحيب بالذين يفرون حقًا من الحرب، وليس أولئك الذين لا يهربون من الحرب».

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قال إن رجال الأعمال الإيطاليين يودون الاستثمار في ليبيا، منوها إلى أن ليبيا تريد تعزيز العلاقات مع إيطاليا.

وأكد سالفيني، أن بلاده بالتعاون مع ليبيا تريد الخروج من حالة الطوارئ التي سببتها تدفقات المهاجرين.

ويتصدر ملف الهجرة غير الشرعية جدول أعمال زيارة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إلى طرابلس والتي بدأت أمس الاثنين.

