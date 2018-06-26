البحر خفيف الموج وسرعة الرياح 25 عقدة على الساحل من مصراتة إلى سرت

توقعت نشرة الصيد البحري أن يكون البحر خفيف الموج والرؤية جيدة على الساحل من رأس جدير إلى سرت، وأشارت إلى أن سرعة الريح ستصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

فيما تكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، وتكون شمالية شرقية (براني) إلى جنوبية شرقية (شلوق) على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.

وتوقعت النشرة الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء مغطاة جزئيًا بالسحب على الساحل من الخليج وحتى أقصى الساحل الشرقي، تتكاثر أحيانًا خاصة هذه الليلة ونهار غدٍ الأربعاء مع سقوط أمطار متفرقة.

من رأس جدير إلى سرت

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا هذا اليوم، الرياح شمالية شرقية (براني) إلى شمالية غربية (شرش)، وتتراوح سرعتها ما بين 05-20 عقدة، وتصل هذه الليلة إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت. كما يتراوح ارتفاع الموج ما بين نصف متر إلى متر ونصف، والرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر بين 23-24 درجة مئوية.