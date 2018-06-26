الكهرباء: 450 ميغاوات عجز متوقع.. وطرح الأحمال لمدة ساعتين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 12:48 مساء
إحدى محطات الكهرباء الليبية (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن التوليد المتاح للشبكة العامة يقدر بـ5250 ميغاوات، متوقعة عجزًا يقدر بـ450 ميغاوات.

وقالت الشركة في بيانٍ صادر عنها إن الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة نحو 5700 ميغاوات، وهو يرتفع على التوليد المتاح بنحو 450 ميغاوات.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن طرح الأحمال سيكون في حدود ساعتين.

وكانت الشركة ناشدت المواطنين فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديًا لتزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال في المحولات، مما يؤدي إلى زيادة ساعات فترة الانقطاع.

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