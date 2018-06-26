عودة خدمات الاتصالات والإنترنت لشركتي ليبيانا والمدار في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 12:12 مساء
أحد ابراج الاتصالات في بني وليد (صفحة هاتف ليبيا على فيسبوك)

عادت خدمة الاتصالات والإنترنت لشركتي ليبيانا والمدار إلى مدينة بني وليد، بعد يوم من الانقطاع التام.

وتوقفت الخدمة بشكل تام في مدينة بني وليد جراء سقوط بعض الهوائيات الخاصة بخدمات الاتصالات بسبب الرياح الشديدة التي تعرضت لها مدينة بني وليد، بحسب مصدر بشركة هاتف ليبيا للاتصالات أكد أن فريق الصيانة أصلح العطل وتمت إعادة الاتصالات مجددًا.

وبحسب مجموعة من الأهالي، أكدوا لـ«بوابة الوسط» عودة خدمة الاتصالات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، مشيرين إلى أنها «ما زالت ضعيفة».

وتعاني شبكة الاتصالات والإنترنت في المناطق كافة بليبيا من بطء وضعف شديد، يعود لعدة أسباب، منها «عمليات تخريب وعبث لكوابل الألياف البصرية وسرقة بعض المعدات، إضافة إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير».
 

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