المشري يلتقي نائب مفتي عام ليبيا لبحث دور الخطاب الديني في المصالحة

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، نائب مفتي عام ليبيا وعضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الشيخ غيث الفاخري، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وناقش اللقاء الذي حضره مقرر المجلس محمد أبوسنينة، الخطاب الديني ودوره في المصالحة، والصعوبات التي تواجه دار الإفتاء وسبل معالجتها، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبحسب البيان، فإن اللقاء ناقش كذلك، تطورات الأوضاع في ليبيا والحلول المقترحة للخروج من الأزمة.

