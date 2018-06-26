الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق الشمال والوسط ومرتفع على الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 11:46 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود ليبيا، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق الشمال والوسط، مشيرًا إلى ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجنوب.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (26-31)مْ وتصل إلى (34) مْ على أبونجيم.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الجبل الأخضر ومناطق أقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (25-30)مْ، بينما تتراوح هذا اليوم بين (40-42)مْ على جالو والجغبوب ثم تنخفض غدًا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيًا بعد الظهر إلى شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (37-42)مْ ولا تتجاوز(35)مْ على الحمادة والجفرة، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم غدٍ على غدامس.

الكفرة - تازربو - السرير
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيًا بعد الظهر إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (42-45)م، وتسجل انخفاضًا يوم غدٍ خاصة على السرير وتازربو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ظلام دامس في وادي جارف والقبيبة بسبب سرقة كيلو متر من كوابل الكهرباء
ليبيا
الاتحاد الليبي يعلن تحديد فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الجديد
رياضة محلية
غوتيريش في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: ملتزمون بإنهاء هذه الممارسة ...
دولى
مرتضي منصور يتخذ إجراءات اعتقال نجم الكرة المصرية
رياضة عالمية
البحث عن 12 فتى فقدوا في مغارة بتايلاند
منوعات
ترامب يشير إلى تقدم في الشرق الأوسط.. ولكنه يلتزم الصمت بشأن خطة السلام
عربى
السفير الأوكراني: لاحظت التحسن الأمني منذ دخولي عبر منفذ رأس جدير
ليبيا
بالفيديو: احتفال بنما بهدفها الوحيد يجسد روح المونديال
رياضة عالمية
انطلاق تدريبات «ميدوزا 6» المصرية اليونانية القبرصية المشتركة بالمتوسط
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 طرق لتنشيط الذاكرة