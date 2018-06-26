الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق الشمال والوسط ومرتفع على الجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود ليبيا، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق الشمال والوسط، مشيرًا إلى ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجنوب.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (26-31)مْ وتصل إلى (34) مْ على أبونجيم.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الجبل الأخضر ومناطق أقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (25-30)مْ، بينما تتراوح هذا اليوم بين (40-42)مْ على جالو والجغبوب ثم تنخفض غدًا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيًا بعد الظهر إلى شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (37-42)مْ ولا تتجاوز(35)مْ على الحمادة والجفرة، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم غدٍ على غدامس.

الكفرة - تازربو - السرير

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيًا بعد الظهر إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (42-45)م، وتسجل انخفاضًا يوم غدٍ خاصة على السرير وتازربو.