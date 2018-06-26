مؤسسة استشارات أميركية تتوقع زيادة مخاطر توقف إنتاج النفط الليبي

ميناء مرسى الحريقة البحري النفطي . (أرشيفية: الإنترنت)

توقعت مؤسسة استشارات أميركية زيادة مخاطر توقف إنتاج النفط الليبي بعد قرار القيادة العامة للجيش تسليم المؤسسات والموانئ النفطية لمؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة، في حين سجلت أسواق النفط العالمية أجواءً من الغموض عقب هذا التطور.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مدير «تريفكتا» لاستشارات الطاقة، سوكريت فيجاياكار، قوله «الخطوة تزيد مخاطر توقف إنتاج النفط الليبي»، موضحًا: «مؤسسة النفط في طرابلس هي الكيان القانوني الوحيد الذي له الحق في بيع النفط».

وسيطر التوتر على أسواق النفط اليوم، فيما اعتبرته «رويترز» انعكاسًا لـ«عدم التيقن بشأن صادرات الخام الليبية»، إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.80 دولار للبرميل مرتفعة سبعة سنتات بنسبة 0.1 % عن إغلاقها السابق.

كانت القيادة العامة للجيش أعلنت أمس الإثنين تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة، لكن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اعتبرت في بيان أنّ «القيادة العامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا».