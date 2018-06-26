صنع الله: ما قامت به القيادة العامة لا يختلف عمّا قام به المجرم إبراهيم الجضران
القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 02:19 صباحا
قال رئيس المؤسسة الوطنيّة للنفط مصطفى صنع الله إن «ما قامت به القيادة العامة لا يختلف عمّا قام به المجرم إبراهيم الجضران»، مطالبًا بـ«إدانة مثل هذه الأفعال بشدّة من قبل المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي».
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