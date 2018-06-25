شركة الخدمات العامة للنظافة بدرنة تباشر أعمالها في المدينة

آلية تابعة لشركة خدمات النظافة تعمل في أحد مناطق درنة. (الإنترنت)

باشرت شركة الخدمات العامة للنظافة بدرنة الْيَوْمَ الإثنين أعمالها بتنظيف الأحياء المحررة بعد نشر الآليات التابعة لها وجمع القمامة المتراكمة منذ فترة.

وقال أحد المواطنين من درنة لـ«بوابة الوسط» إن شركة الخدمات العامة للنظافة عادت للعمل من جديد بالمدينة بعد أن توقف عملها ببعض الأحياء بسبب العمليات العسكرية بين «مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها» وقوات الجيش.

وأضاف المواطن أن الشركة تجد صعوبة في إزالة بعض المخلفات الناتجة عن الحرب من السيارات والدبابات والمدرعات المحطمة كليًا والمحترقة لكبر حجمها وخوفهم من وجود أي مخلفات حرب تكون خطيرة على حياتهم.

ودعت الشركة العامة لخدمات النظافة بدرنة في رسالة لها كافة المواطنين بالتعاون معها ووضع القمامة في مكان مناسب بحيث يسهل على عمال الشركة تجميعها حسب إمكانيات الشركة المتاحة في الوقت الراهن.