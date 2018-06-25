فرج سعيد لـ«بوابة الوسط»: شكلنا لجنة لتقييم الأضرار بالهلال النفطي قبل تحديد موعد رفع القوة القاهرة

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة فرج سعيد لـ«بوابة الوسط» مساء اليوم الإثنين، أنهم شكلوا لجنة ستشرع في زيارة الهلال النفطي «غدًا أوبعد غدٍ كأقصى تقدير» لتقييم الأضرار بالموانئ والمنشآت النفطية بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه «بناءً على تقييم الأضرار» سيتقرر موعد رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية.

وأعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري أن القيادة العامة قررت تسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة التي تتخذ من مدينة بنغازي مقرًا لها.