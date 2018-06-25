موغيريني: مشاورات دولية لبلورة مقترح بشأن منصات إنزال المهاجرين

الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني

أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الإثنين، عن نيتها إجراء مشاورات واتصالات غدًا الثلاثاء مع المسؤولين في كل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة العالمية للتحضير للقمة الأوروبية القادمة.

وتأمل موغيريني في تصريحات من لوكسمبورغ حيث تترأس اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، إعداد مقترح عملي مع الوكالات الأممية بشأن منصات إنزال المهاجرين سواء على التراب الأوروبي، خارج دول الاتحاد، أو في دول شمال أفريقيا.

وأكدت المسؤولة الأوروبية على أن هذا الاقتراح يعود بالأساس للأمم المتحدة، التي تمتلك الخبرة والمعرفة في مثل هذه الأمور، قائلة: «نأمل ألا نخلق مشكلة جديدة في إطار سعينا لحل أخرى قديمة»، على حد قولها.

وعبرت عن ثقتها في قدرة المنظمات الدولية صاحبة الخبرة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى تصميمها التعاون معها، متابعة: «نريد استكشاف إمكانية بلورة اقتراح منصات الإنزال».

وفي بروكسل، أكدت المفوضية الأوروبية بأن فكرة إقامة منصات إنزال أخذت تشق طريقها بشكل تدريجي في أروقة صنع القرار في العواصم الأوروبية.

وشدد المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس على القناعة الموجودة لدى الأوروبيين بأن «الأمر لا يتعلق بإقامة سجون، بل مراكز تحت إشراف أممي تُراعى فيها القوانين الدولية وحقوق الإنسان».

وكان زعماء دول 16 دولة أوروبية اجتمعوا أمس بشكل غير رسمي في العاصمة البلجيكية، قد تطرقوا إلى هذا الأمر، الذي سيساعد برأيهم على التصدي للهجرة غير الشرعية.