سلامة يبحث مع السائح جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات المرتقبة

المبعوث الأممي غسان سلامة يلتقي عماد السائح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، اليوم الإثنين، عماد السائح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المقررة العام الجاري.

وأشار بيان مقتضب لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن سلامة والسائح بحثا التقدم المحرز في جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الحالي، والدعم المطلوب للمقر الجديد للمفوضية.

وكان اجتماع عُـقد بباريس في التاسع والعشرين من مايو الماضي، جمع أربعة وفود ليبية مؤثرة ترأَّسها رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، وذلك برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبعثة الأممية.

وأفضى الاجتماع آنذاك إلى عدد من النتائج، أهمها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل.