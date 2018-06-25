«صحة الموقتة» تبحث إمكانية تنظيم أول ملتقى للرعاية الصحية الأولية بالبلديات

لقاء عقوب مع مسؤول إدارة المناطق الصحية بالبلديات الدكتور إسماعيل العيضة. (الإنترنت)

بحث الوكيل العام المكلف بمهام وزارة الصحة في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، مع مسؤول إدارة المناطق الصحية بالبلديات الدكتور إسماعيل العيضة، إمكانية تنظيم الملتقى الأول للرعاية الصحية الأولية.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط»، الاثنين، إن الاجتماع ناقش قضايا تحسين أداء المناطق الصحية بالبلديات، ودور ومهام إدارة المناطق الصحية في الإشراف على المرافق الصحية بالمناطق والتنسيق فيما بينها بغرض تكامل الخدمات وتحديد احتياجها من العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأضاف أن الجانبين بحثا إعداد مقترح عاجل لتنظيم الملتقى الأول للرعاية الصحية الأولية بالبلديات، ووضع قاعدة بيانات ثابتة وآلية للتواصل بين كافة إدارات الخدمات الصحية بالبلديات وربطها بشكل مباشر بإدارة المناطق الصحية في ديوان الوزارة بحيث يتم العمل كفريق واحد.