استقرار الدولار وتباين أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 08:08 مساء
العملة المحلية تُسجِّل 6.59 دينار مقابل 6.57 دينار أمس الأحد

واصلت أسعار العملات الأجنبية الاستقرار أمام الدينار اليوم الإثنين، مقارنة بأسعار أمس الأحد، في تعاملات السوق السوداء.

وسجلت العملة الأميركية (الدولار) 6.59 دينار، مقابل 6.57 دينار أمس الأحد، حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما شهدت أسعار العملات الأجنبية الرئيسة تباينًا، إذ سجل الجنيه الإسترليني صعودًا طفيفًا في تعاملات اليوم إلى 8.74 دينار، مقارنة بـ8.71 دينار الأحد، وسجل سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 7.67 دينار، مقابل 7.68 دينار خلال الفترة نفسها.

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وشهد سعر صرف العملة الأميركية موجة من الصعود والهبوط خلال الأسبوع الماضي حول مستوى 7 دينارات في السوق السوداء، فيما لا تزال السوق تترقب فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي من المقرر تطبيقها خلال ستة أسابيع.

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