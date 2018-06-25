«تعليم الوفاق» تعلن أماكن اللجان وأرقام جلوس طلاب الثانوية غدًا

وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام - رئيس اللجنة العليا للامتحانات عادل جمعة

أكد وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام - رئيس اللجنة العليا للامتحانات عادل جمعة، اليوم الإثنين، أن الوزارة ستعلن غدًا الثلاثاء عن أماكن اللجان وأرقام الجلوس الممنوحة لطلبة الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري 2017-2018.

وأشار جمعة، وفقًا لبيان نشرته صفحة وزارة التعليم عبر «فيسبوك»، إلى أنه «بإمكان طلبة الشهادة الثانوية أو أولياء أمورهم التعرف على مقار اللجان التي سيمتحنون أمامها وأماكن جلوسهم بتلك المقار من خلال زيارة رابط منظومة (عرض تفاصيل اللجان وأرقام الجلوس) الذي سيتم الإعلان عنه غدًا الثلاثاء عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في إطار عمل اللجنة العليا للامتحانات والتزامها بالجدول الزمني المحدد لخطة الوزارة بشأن تنفيذ مشروع إجراء امتحانات الشهادة الثانوية داخل المقار والمدرجات الجامعية والتي أعلنتها في 11 أبريل الماضي.

وأوضح جمعة أن الوزارة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة وبالتعاون مع شركة المدار الجديد وبالتوازي مع نشر قوائم أرقام الجلوس على موقعها الإلكتروني، بإرسال رسائل نصية قصيرة تحتوي على معلومات (اللجنة - ورقم الجلوس) لكل الطلبة الذين استلموا شفراتهم الهاتفية من شركة المدار، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلبة الذين استلموا شفراتهم الهاتفية بلغ نحو 40 ألف طالب وطالبة.