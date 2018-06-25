انطلاق حملة تطعيم وإجراء الكشف الطبي للحجاج في بني وليد

انطلقت اليوم الاثنين، بالمركز الصحي وسط المدينة، في بني وليد حملة التطعيمات وإجراء الكشف الطبي لحجاج بيت الله الحرام للعام 2018.

وذكر مدير مكتب الإعلام بمكتب الخدمات الصحية في بني وليد محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن حملة التطعيمات ستستمر لمدة يومين فقط، وفق الخطة التي أعدتها الخدمات الصحية بالتعاون مع مكتب هيئة الأوقاف بالمدينة.

وأوضح أبوالنيران أنه يجري تطعيم الحجاج بالتطعيم الواقي من السحائي (الحمى المخية الشوكية) والتطعيم الواقي من الأنفلونزا الموسمية كما تم تزويد الحجاج بنشرات ومطويات تحوي نصائح وإرشادات صحية.

وبدأ مكتب الرعاية الصحية ببني وليد أعماله بكامل طاقته لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام هذا العام، بعد إنهاء كافة الترتيبات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للحجاج.

يشار إلى أن لجنة رعاية الحج والعمرة كانت قد أعلنت الشهر الماضي، عن نتائج قرعة الحج لهذا للعام، والتي سجل فيها أكثر من نصف مليون ليبي، وفاز بالقرعة منهم 7 آلاف حاج لأداء فريضة الحج لهذا العام.