آمر غرفة عمليات الهلال النفطي يعلن السيطرة التامة على الحقول والمنشآت النفطية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 06:16 مساء
العميد أحمد سالم يعطي التمام للمشير خليفة حفتر.

بثَّ مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم الاثنين، تسجيلًا مصورًا عبر قناته على موقع «يوتيوب» أظهر آمر غرفة عمليات الهلال النفطي العميد أحمد سالم وهو يعطي التمام للقائد العام المشير خليفة حفتر بالقول: إن «الحقول والمنشآت النفطية تحت السيطرة التامة».

واستعادت قوات الجيش الوطني الليبي خلال الأسبوع الماضي السيطرة على كامل منطقة الهلال النفطي بعد اشتباكات خاضتها مع قوات تابعة لآمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى السابق إبراهيم الجضران التي سيطرت الخميس 14 يونيو الجاري على ميناءي السدرة وراس لانوف.

وظهر في التسجيل المصور القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وإلى جانبه آمر سلاح الجو اللواء صقر الجروشي عند استقباله آمر غرفة عمليات الهلال النفطي العميد أحمد سالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللون التيفاني يغزو موضة الصيف
أناقة وجمال
المصرف المركزي ينفي وجود صفحة تواصل اجتماعي باسم الكبير
ليبيا
القضاء الإيطالي يرفع الحظر عن الأموال والحسابات المصرفية للسفارة الليبية في روما
ليبيا
السراج يجدد المطالبة بالسماح لليبيا بإدارة الأموال المجمّدة لتفادي خسائر سنوية ...
ليبيا
المجلس الأطلسي: 4 مجموعات مسلحة تسيطر على طرابلس وتتلاعب بمؤسسات الدولة
ليبيا
ميسي يعزل مدربه الأرجنتيني ويضع خطة الإنقاذ أمام نيجيريا
رياضة عالمية
معهد أميركي: موسكو أظهرت قدرة على انتهاز الفرص في ليبيا
ليبيا
تقرير: اشتعال الحرب السياسية في مونديال روسيا.. والفيفا تفتح تحقيقًا
رياضة عالمية
«فورين بوليسي»: إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا دون مؤسسات قوية يحفز الصراع ولا ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثمرة صغيرة تقيك من السرطان.. ما هي؟