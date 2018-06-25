آمر غرفة عمليات الهلال النفطي يعلن السيطرة التامة على الحقول والمنشآت النفطية

العميد أحمد سالم يعطي التمام للمشير خليفة حفتر.

بثَّ مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم الاثنين، تسجيلًا مصورًا عبر قناته على موقع «يوتيوب» أظهر آمر غرفة عمليات الهلال النفطي العميد أحمد سالم وهو يعطي التمام للقائد العام المشير خليفة حفتر بالقول: إن «الحقول والمنشآت النفطية تحت السيطرة التامة».

واستعادت قوات الجيش الوطني الليبي خلال الأسبوع الماضي السيطرة على كامل منطقة الهلال النفطي بعد اشتباكات خاضتها مع قوات تابعة لآمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى السابق إبراهيم الجضران التي سيطرت الخميس 14 يونيو الجاري على ميناءي السدرة وراس لانوف.

وظهر في التسجيل المصور القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وإلى جانبه آمر سلاح الجو اللواء صقر الجروشي عند استقباله آمر غرفة عمليات الهلال النفطي العميد أحمد سالم.