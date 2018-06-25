المجبري يبحث مع السفير الأوكراني تطورات الوضع السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 06:04 مساء
فتحي المجبري يلتقي سفير دولة أوكرانيا لدى ليبيا «ميكولا ناهورني»

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري، اليوم الاثنين، سفيرأوكرانيا لدى ليبيا «ميكولا ناهورني»، الذي أكد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مثمنًا في الوقت نفسه الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لإعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

وأشار بيان لإدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء على «فيسبوك»، إلى أن اللقاء الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء تناول دعم آفاق التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

ومن جانبه أكد السفير ناهورني رغبة بلاده دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، بينما أبدى المجبري استعداد حكومة الوفاق التعاون مع الحكومة الأوكرانية بما يخدم مصلحة الشعبين.

فتحي المجبري يلتقي سفير دولة أوكرانيا لدى ليبيا «ميكولا ناهورني»
فتحي المجبري يلتقي سفير دولة أوكرانيا لدى ليبيا «ميكولا ناهورني»
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