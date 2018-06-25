تواصل امتحانات النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية في أوجلة

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الإثنين 25 يونيو 2018, 05:38 مساء

تتواصل بمدارس بلدية أوجلة، لليوم الثاني امتحانات نهائية العام الدراسي 2017 - 2018 لطلاب صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي (الإعدادية) والثانوي والذين بلغ عددهم 1227 طالبًا وطالبة.

وقال مدير مكتب التعليم الأساسي والثانوي بقطاع التعليم في بلدية أوجلة السنوسي بن خاشن لـ«بوابة الوسط» إنّ الامتحانات «تسير بشكل ممتاز دون تسجيل أي مشاكل أوعراقيل تذكر أو تسريب للامتحانات».

وأشارت صفحة قطاع التعليم ببلدية أوجلة على «فيسبوك» إلى أن مسؤول القطاع محمد بوشوى يواصل جولاته التفقدية لعدد من مدارس البلدية لمتابعة سير الامتحانات، ومتابعة اللجان والمعلمين والإشراف عليهم، وتوفير أجواء مناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات حرصًا على راحتهم ومساعدتهم فيما يحتاجونه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللون التيفاني يغزو موضة الصيف
أناقة وجمال
المصرف المركزي ينفي وجود صفحة تواصل اجتماعي باسم الكبير
ليبيا
القضاء الإيطالي يرفع الحظر عن الأموال والحسابات المصرفية للسفارة الليبية في روما
ليبيا
السراج يجدد المطالبة بالسماح لليبيا بإدارة الأموال المجمّدة لتفادي خسائر سنوية ...
ليبيا
المجلس الأطلسي: 4 مجموعات مسلحة تسيطر على طرابلس وتتلاعب بمؤسسات الدولة
ليبيا
ميسي يعزل مدربه الأرجنتيني ويضع خطة الإنقاذ أمام نيجيريا
رياضة عالمية
معهد أميركي: موسكو أظهرت قدرة على انتهاز الفرص في ليبيا
ليبيا
تقرير: اشتعال الحرب السياسية في مونديال روسيا.. والفيفا تفتح تحقيقًا
رياضة عالمية
«فورين بوليسي»: إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا دون مؤسسات قوية يحفز الصراع ولا ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثمرة صغيرة تقيك من السرطان.. ما هي؟