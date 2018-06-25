تواصل امتحانات النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية في أوجلة

تتواصل بمدارس بلدية أوجلة، لليوم الثاني امتحانات نهائية العام الدراسي 2017 - 2018 لطلاب صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي (الإعدادية) والثانوي والذين بلغ عددهم 1227 طالبًا وطالبة.

وقال مدير مكتب التعليم الأساسي والثانوي بقطاع التعليم في بلدية أوجلة السنوسي بن خاشن لـ«بوابة الوسط» إنّ الامتحانات «تسير بشكل ممتاز دون تسجيل أي مشاكل أوعراقيل تذكر أو تسريب للامتحانات».

وأشارت صفحة قطاع التعليم ببلدية أوجلة على «فيسبوك» إلى أن مسؤول القطاع محمد بوشوى يواصل جولاته التفقدية لعدد من مدارس البلدية لمتابعة سير الامتحانات، ومتابعة اللجان والمعلمين والإشراف عليهم، وتوفير أجواء مناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات حرصًا على راحتهم ومساعدتهم فيما يحتاجونه.