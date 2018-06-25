مجلس النواب يعلق جلسة مناقشة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور إلى الغد

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس علق جلسته المستأنفة اليوم الاثنين، إلى غدٍ الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأوضح بليحق في اتصال أجرته «بوابة الوسط» أن جلسة اليوم شهدت مناقشة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس الحاضرين شرعوا في مناقشة مشروع القانون «مادة مادة».

وذكر بليحق أن الجلسة «لم تستوف النقاش في البند المطروح وتم تعلقيها على أن تستأنف يوم غدٍ الثلاثاء» لافتًا إلى أن عدد النواب الذين حضروا مناقشات الجلسة بلغ 78 عضوًا من أعضاء مجلس النواب بحضور «كامل هيئة الرئاسة».

وأضاف أن أبرز النقاط التي جرت مناقشتها والتوافق المبدئي بشأنها «هي التصويت بنعم أولا بدون مسببات وتقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر (برقة - فزان - طرابلس) وإلغاء الدائرة الرابعة للمنتخبين من خارج ليبيا على أن يتم الانتخاب للمغتربين حسب دوائرهم الأساسية».