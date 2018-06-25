مجلس النواب يعلق جلسة مناقشة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور إلى الغد

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 25 يونيو 2018, 05:22 مساء

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس علق جلسته المستأنفة اليوم الاثنين، إلى غدٍ الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأوضح بليحق في اتصال أجرته «بوابة الوسط» أن جلسة اليوم شهدت مناقشة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس الحاضرين شرعوا في مناقشة مشروع القانون «مادة مادة».

وذكر بليحق أن الجلسة «لم تستوف النقاش في البند المطروح وتم تعلقيها على أن تستأنف يوم غدٍ الثلاثاء» لافتًا إلى أن عدد النواب الذين حضروا مناقشات الجلسة بلغ 78 عضوًا من أعضاء مجلس النواب بحضور «كامل هيئة الرئاسة».

وأضاف أن أبرز النقاط التي جرت مناقشتها والتوافق المبدئي بشأنها «هي التصويت بنعم أولا بدون مسببات وتقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر (برقة - فزان - طرابلس) وإلغاء الدائرة الرابعة للمنتخبين من خارج ليبيا على أن يتم الانتخاب للمغتربين حسب دوائرهم الأساسية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللون التيفاني يغزو موضة الصيف
أناقة وجمال
المصرف المركزي ينفي وجود صفحة تواصل اجتماعي باسم الكبير
ليبيا
القضاء الإيطالي يرفع الحظر عن الأموال والحسابات المصرفية للسفارة الليبية في روما
ليبيا
السراج يجدد المطالبة بالسماح لليبيا بإدارة الأموال المجمّدة لتفادي خسائر سنوية ...
ليبيا
المجلس الأطلسي: 4 مجموعات مسلحة تسيطر على طرابلس وتتلاعب بمؤسسات الدولة
ليبيا
ميسي يعزل مدربه الأرجنتيني ويضع خطة الإنقاذ أمام نيجيريا
رياضة عالمية
معهد أميركي: موسكو أظهرت قدرة على انتهاز الفرص في ليبيا
ليبيا
تقرير: اشتعال الحرب السياسية في مونديال روسيا.. والفيفا تفتح تحقيقًا
رياضة عالمية
«فورين بوليسي»: إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا دون مؤسسات قوية يحفز الصراع ولا ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثمرة صغيرة تقيك من السرطان.. ما هي؟