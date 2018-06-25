مراقبة تعليم بني وليد تكشف عن المقار النهائية للجان امتحانات الشهادة الإعدادية

كشفت مراقبة التربية والتعليم في بني وليد، عن المقار النهائية للجان التي ستشهد إجراء امتحانات نهاية العام لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي الحالي 2017 - 2018 لطلبة المدارس الواقعة في نطاق المدينة والتي ستنطلق السبت 30 يونيو.

وذكر مراقب التربية والتعليم في بني وليد خالد سالم أبوحمرة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن المراقبة انتهت من تحديد أماكن لجان الامتحانات وتأكدت من توافر الإمكانيات اللازمة والظروف الملائمة فيها لأداء الامتحانات.

وأوضح أبوحمرة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في المدينة بلغ 1334 طالبًا وطالبة، موزعين على 18 لجنة، مشيرًا إلى أن كل قاعة ستضم 15 طالبًا وطالبة.

وتتواصل هذه الأيام بمدينة بني وليد امتحانات النقل لطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2017 - 2018 والتي انطلقت يوم الأربعاء الماضي والبالغ عددهم 17 ألف طالب وطالبة.