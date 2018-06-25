ساسي يطالب الشركات التركية باستكمال محطة كهرباء أوباري

المدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي يهنئ السفير التركي أحمد دوغان بسلامة المخطوفين

طالب المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي، اليوم الإثنين، الشركات التركية باستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا، ومن بينها محطة كهرباء أوباري الغازية للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها الشركة.

جاء ذلك خلال لقاء المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء مع السفير التركي أحمد دوغان للتهنئة بتحرير العاملين الأتراك بمشروع محطة كهرباء أوباري الغازية وعودتهم الأحد إلى تركيا.

ورافق المدير التنفيذي للشركة خلال زيارته للسفير التركي عضوا مجلس الإدارة المهندس غيث علي غيث وعمر الشاوش، مبديًا تفاؤله بعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة.

من جهته أعرب السفير التركي عن سعادته بمناسبة تحرير المواطنين الأتراك الثلاثة ووصولهم إلى تركيا بسلام، متمنيًا ألا تتكرر مثل هذه الحادثة وأن تكون المرحلة القادمة للتعاون بين البلدين.

وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى عودة الشركات التركية للعمل لاستكمال كافة الأعمال في القريب العاجل، كما أكد مؤازرة الشركة والوقوف معها لاستكمال تلك المشاريع.

المدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي يهنئ السفير التركي أحمد دوغان بسلامة المخطوفين