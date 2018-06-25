ضم مركزي شرطة إلى مديرية أمن سرت بدلاً عن مصراتة

سرت - بوابة الوسط : محمود الصلاحي | الإثنين 25 يونيو 2018, 03:00 مساء
سيارات تابعة لمديرية أمن سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث مدير مديرية الأمن بسرت، العميد الصديق مصطفى بن سعود، بديوان المديرية في سرت مع رئيس الفرع البلدي أبوقرين ببلدية مصراتة محمد الجالي، ورئيس الفرع البلدي الوشكة ببلدية مصراتة، مرتجع محمد، آليات تنفيذ قرار وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بإعادة تبعية مركزي شرطة أبوقرين والوشكة إلى مديرية الأمن بسرت بدلاً عن مديرية الأمن بمصراتة.

وناقش الاجتماع آلية العمل بالمركزين وحصر احتياجاتهما ومتطلبات الفرعين البلديين، حسب مصدر إعلامي.

وكلف مدير الأمن بسرت، عميد الصديق بن سعود، الرائد نجيب اطبيقة رئيسًا لمركز شرطة أبوقرين بدلاً عن العقيد محمد عبدالنبي العبدلي الذي أحيل للتقاعد.

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