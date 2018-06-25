السحب تتكاثر على مناطق الشمال مع سقوط أمطار تصحبها خلايا رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتكاتر السحب على مناطق الشمال وأقصى الجنوب الشرقي مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وقال المركز في نشرته الجوية الصادرة، اليوم الإثنين، إن درجات الحرارة تبقى معتدلة على الساحل الممتد من رأس جدير حتى طرابلس، وتصل اليوم الإثنين إلى 41 مْ على سرت وأبونجيم.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة اليوم على المناطق الساحلية تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على الساحل الممتد من رأس جدير حتى طرابلس.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 26-29 مْ، بينما تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة على باقي المناطق، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 32-37 مْ درجة مئوية، وتصل اليوم إلى 41 مْ على سرت وأبونجيم، وتسجل انخفاضًا بعد ظهر اليوم على معظم المناطق مع رياح نشطة أحيانًا مثيرة للأتربة والغبار.

بن جواد - سهل بنغازى حتى إمساعد - جالو - مرادة

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرقة على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا وتشمل يوم الغد البطنان،

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 31-36 مْ، وما بين 37-41 مْ على رأس لانوف وباقي المناطق، وتسجل انخفاضًا بعد ظهر يوم الغد على معظم المناطق مع رياح نشطة أحيانًا مثيرة للأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا اليوم، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلـة السرعـة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 38-43 مْ، تتحول الرياح بعد ظهر اليوم الإثنين إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا مثيرة للأتربة والرمال، وانخفاض في درجات الحرارة على غدامس - الحمادة ومناطق الجفرة.

الكفرة - تازربو - السرير

السماء مغطاه جزئيًا بالسحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم الإثنين قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه بين الخفيفة ومعتدلة السرعــة،

ودرجات الحـرارة القصوى تتـراوح ما بين 38-43 م، وتكون الرياح غدًا الثلاثاء جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية فشمالية غربية، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة من مساء غدٍ على معظم المناطق.

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