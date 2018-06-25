سالفيني: رجال الأعمال الإيطاليون يريدون الاستثمار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 02:21 مساء
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قبل صعوده الطائرة متوجها إلى ليبيا. (الحساب الرسمي للوزير على موقع «تويتر»)

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن رجال الأعمال الإيطاليين يودون الاستثمار في ليبيا، منوها إلى أن ليبيا تريد تعزيز العلاقات مع إيطاليا.

وأكد سالفيني، في تغريدة نشرها السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، أن بلاده بالتعاون مع ليبيا تريد الخروج من حالة الطوارئ التي سببتها تدفقات المهاجرين.

وعبر عن «رغبة إيطاليا في تطوير الأعمال التجارية والثقافية بين البلدين».

يشار إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية يتصدر جدول أعمال زيارة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إلى طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللون التيفاني يغزو موضة الصيف
أناقة وجمال
المصرف المركزي ينفي وجود صفحة تواصل اجتماعي باسم الكبير
ليبيا
القضاء الإيطالي يرفع الحظر عن الأموال والحسابات المصرفية للسفارة الليبية في روما
ليبيا
السراج يجدد المطالبة بالسماح لليبيا بإدارة الأموال المجمّدة لتفادي خسائر سنوية ...
ليبيا
المجلس الأطلسي: 4 مجموعات مسلحة تسيطر على طرابلس وتتلاعب بمؤسسات الدولة
ليبيا
ميسي يعزل مدربه الأرجنتيني ويضع خطة الإنقاذ أمام نيجيريا
رياضة عالمية
معهد أميركي: موسكو أظهرت قدرة على انتهاز الفرص في ليبيا
ليبيا
تقرير: اشتعال الحرب السياسية في مونديال روسيا.. والفيفا تفتح تحقيقًا
رياضة عالمية
«فورين بوليسي»: إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا دون مؤسسات قوية يحفز الصراع ولا ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثمرة صغيرة تقيك من السرطان.. ما هي؟