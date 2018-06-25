سالفيني: رجال الأعمال الإيطاليون يريدون الاستثمار في ليبيا

وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قبل صعوده الطائرة متوجها إلى ليبيا. (الحساب الرسمي للوزير على موقع «تويتر»)

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن رجال الأعمال الإيطاليين يودون الاستثمار في ليبيا، منوها إلى أن ليبيا تريد تعزيز العلاقات مع إيطاليا.

وأكد سالفيني، في تغريدة نشرها السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، أن بلاده بالتعاون مع ليبيا تريد الخروج من حالة الطوارئ التي سببتها تدفقات المهاجرين.

وعبر عن «رغبة إيطاليا في تطوير الأعمال التجارية والثقافية بين البلدين».

يشار إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية يتصدر جدول أعمال زيارة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إلى طرابلس.