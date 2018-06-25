معيتيق يقترح مؤتمرًا للهجرة غير الشرعية سبتمبر المقبل

نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيق خلال استقباله وزير الداخلية الإيطالي في طرابلس اليوم. (الصفحة الرسمية لوزير الداخلية الإيطالي على تويتر)

اقترح نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، اليوم الإثنين، تنظيم مؤتمر عن الهجرة غير الشرعية في النصف الأول من شهر سبتمر المقبل، يهدف إلى معالجة ملف الهجرة من خلال رؤية ليبية - إيطالية واضحة.

وأكد معيتيق في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أن هذا المؤتمر هو حل لهذا الملف الشائك الذي عانت منه ليبيا معاناة كبيرة بقدر إيطاليا أو أكثر، مشيدًا بدور إيطاليا الداعم.

ونوه إلى أن برنامج ليبيا لمكافحة الهجرة السرية جاهز، مشيرًا إلى أن ليبيا تتفق مع الشركاء الأوروبيين في الكثير من وجهات النظر، ولكن ترفض بشكل قاطع إنشاء معسكرات على التراب الليبي.

وأعرب عن أمله في مساعدة الجانب الأوروبي خصوصًا إيطاليا للقضاء بشكل نهائي على تدفقات الهجرة، موضحًا أن المشاركة الأوروبية يجب أن تكون من خلال البرنامج الليبي.

ويتصدر ملف الهجرة غير الشرعية جدول أعمال زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إلى ليبيا، واتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مع الوزير الإيطالي في وقت سابق اليوم على وضع صيغة شاملة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تأخذ في الاعتبار أبعادها المختلفة الأمنية والاقتصادية والإنسانية.