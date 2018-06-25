إنقاذ 167 مهاجرًا غير شرعي

مهاجرون غير شرعيين على متن قارب.

أنقذت دورية تابعة لحرس السواحل قطاع طرابلس (زورق صبراتة) 167 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأوضح بيان صادر عن حرس السواحل أن من بين المهاجرين أربعة أطفال، و24 امرأة كانوا على متن أربعة قوارب مطاطية تسربت المياه إليها بعد أن ارتفعت أمواج البحر، مشيرًا إلى إنقاذهم على بعد 55 ميلاً شمال منطقة غنيمة.

ونوه إلى تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد نقلهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

كانت القوات البحرية الليبية أعلنت، الأحد، إنقاذ 97 مهاجرًا غير شرعي من أربع جنسيات أفريقية (إرتيريا وإثيوبيا وغامبيا ونيجيريا) قبالة سواحل ليبيا، في عملية عبور إلى أوروبا بالبحر المتوسط خلال رحلات محفوفة بالمخاطر.