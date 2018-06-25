تفكيك برميل ملغوم من مخلفات داعش في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحى | الإثنين 25 يونيو 2018, 01:10 مساء
مدينة سرت. أرشيفية: الإنترنت

فككت قوة تأمين وحماية سرت برميلا ملغوما من مخلّفات تنظيم «داعش»، وفق مصدر أمني بالمدينة.

وأشار الناطق باسم سرية نزع الألغام المستشار سالم الأميل المعدانى لـ«بوابة الوسط» إلى العثور على البرميل بطريق سرت الأقواس جارف التي تبعد عن وسط مدينة سرت قرابة 20 كيلو متر، مشيرا إلى أنه برميل طيران متفجر مجهز وأن اللغم مجهز بدائرة تفجير عكسية.

وأوضح أن برميل الطيران مجهز بأسلاك وصواعق ودائرتين كهربائيتين داخلية وخارجية، مشيرا إلى أن فريق نزع الألغام تمكن من انتشالة بالكامل بعد جهود كبيرة لساعات.

ونبة الناطق بسرية نزع الألغام بقوة تأمين سرت المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر من هذه الألغام لخطورتها الفائقة، والإبلاغ عنها مباشرة في أقرب جهة مختصة.

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