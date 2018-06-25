اتفاق ليبي - إيطالي على صيغة شاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال مباحثاته مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الداخلية ماتيو سالفيني (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الإثنين، مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني على وضع صيغة شاملة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تأخذ في الاعتبار أبعادها المختلفة الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وأكد، السراج والمسؤول الإيطالي، على إعطاء أهمية كبرى لتأمين الحدود الجنوبية عبر برامج لتدريب القوات الليبية والاهتمام بالتنمية المكانية، وذلك خلال لقاء بمقر المجلس وفق المكتب الإعلامي للسراج.

وجدد ، الوزير الإيطالي دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني واستراتيجية العلاقة بين إيطاليا وليبيا، مؤكدا استعداد بلاده لتلبية كل ما يطلب منها لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ورحب السراج بالوزير الايطالي والوفد المرافق له، مؤكداً العلاقات المميزة التي تربط ليبيا وإيطاليا منوها بالجهود الإيطالية في مساعدة ليبيا على تخطي الأزمة الراهنة.

وتناول الاجتماع سبل تطوير التعاون في مجالات متعددة من بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر .

كان وزير الداخلية الإيطالي مايتو سالفيني تعهد في وقت سابق اليوم بالتعاون مع السلطات الليبية في جميع الملفات من بينها الهجرة غير الشرعية، وذلك في أول تصريحات للمسؤول الإيطالي عقب وصوله طرابلس في زيارة رسمية.

وأجرى وزير الداخلية المفوض عبدالسلام عاشور مباحثات مع وزير الداخلية الإيطالي مايتو سالفيني عقب وصوله العاصمة طرابلس في وقت سابق اليوم، وفق مصادر دبلوماسية إيطالية.

السراج وسالفيني يتصافحان خلال استقباله في طرابلس، 25 يونيو 2018 (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

... وجانب من المباحثات بين السراج وسالفيني، 25 يونيو 2018 (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء