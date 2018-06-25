سالفيني يقترح إنشاء مراكز استقبال مهاجرين في الحدود الجنوبية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 12:37 مساء
وزير الداخلية المفوض خلال مباحثات مع ماتيو سالفيني. (الحساب الرسمي لوزارة الداخلية الليبية)

اقترح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الإثنين إنشاء مراكز استقبال مهاجرين في الحدود الجنوبية الليبية، في تصريحات خلال أول زيارة لوزير إيطالي في الحكومة اليمينية الجديدة.

وقال سالفيني خلال لقاء مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبدالسلام عاشور «اقترحنا إنشاء مراكز استقبال تقع على الحدود الجنوبية لليبيا»، وفق تغريدة عبر حساب الوزير الإيطالي بموقع التواصل «فيسبوك». وأوضح «أماكن استقبال المهاجرين في إيطاليا ستكون مشكلة لنا ولليبيا نفسها لأن تدفقات الهجرة لن تنقطع». 

وكان وزير الخارجية الإيطالي قال في وقت سابق اليوم «دعوا السلطات الليبية تنقذ المهاجرين وتعيدهم إلى دولهم كما تقوم بذلك منذ فترة دون إزعاج أو مشاكل من سفن المنظمات غير الحكومية المتهافتة».

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لإنشاء مراكز استقبال لاجئين للحدِّ من أزمة الهجرة التي يعقد بشأنها الاتحاد اجتماعًا طارئا هذا الأسبوع، لكن جريدة «ذا غارديان» البريطانية قالت إن الاقتتال للسيطرة على موانئ نفطية في ليبيا يمثل عقبات أمام هذه الخطط.

وزير الداخلية المفوض عبدالسلام عاشور خلال مباحثات مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني. (الحساب الرسمي لوزارة الداخلية الليبية)
وزير الداخلية المفوض خلال استعراض حرس الشرف مع الضيف الإيطالي. (الحساب الرسمي لوزارة الداخلية الليبية)
وزير الداخلية المفوض عبدالسلام عاشور يصافح نظيره الإيطالي ماتيو سالفيني لدى وصوله مطار معيتيقة. (الحساب الرسمي لوزارة الداخلية الليبية)
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