رياح بسرعة 25 عقدة من مصراتة إلى سرت ومتغيرة في طبرق وبنغازي

أظهرت نشرة الصيد البحري اليوم أن الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت يشهد هذه الليلة رياحا شمالية غربية قوية تصل سرعتها إلى 25 عقدة، وتمتد إلى الساحل الشرقي من الخليج إلى بنغازي حتى نهار غد الثلاثاء.

من رأس جدير إلى سرت

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا اليوم الإثنين، والرياح شمالية شرقية (براني) إلى شمالية غربية (شرش)، تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 20 عقدة، وتصل هذه الليلة إلى 25 عقدة علي الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح ما بين نصف متر إلى متر ونصف المتر، وتصل درجة حرارة سطح البحر 23-24 درجة مئوية،

والرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا خاصة هذه الليلة ونهار غد الثلاثاء مع سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا.

الريح متغير الاتجاه إلى شمالية شرقية (براني) على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي ويكون براني إلى شلوق (جنوبية شرقية) على ساحل الجبل الأخضر وطبرق يتحول تدريجيا إلى شمالية غربية (شرش) على طول الساحل بسرعة تتراوح بين 5 إلى 20 عقدة تصل هذه الليلة و نهار غد الثلاثاء إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.

والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، والرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 25 سم إلى متر، ودرجة حرارة سطح البحر 24 درجة مئوية