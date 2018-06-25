قوات الجيش تمشط زاوية بن عيسى في درنة

أحد شوارع زاوية بن عيسى في درنة. (بوابة الوسط)

بدأت قوات الجيش عمليات تمشيط في أحياء بمدينة درنة للبحث عن عناصر «مجلس شورى مجاهدي درنة»، وسط أنباء عن دخول المعارك ساعاتها الأخيرة في حي المغار.

ونشرت سرية «شهداء عين مارة» تسجيلاً مصورًا عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، الإثنين، يتحدث فيه أحد عناصرها من داخل حي زاوية بن عيسى في درنة.

وقال أحد جنود السرية إن المفخخات التي زرعها «شورى درنة» حتى أمس الأحد لم تتسبب في مقتل أحد من أفراد الجيش، إلا أنها أصابت عددًا قليلاً بجروح، متحديًا قادة المجلس بالخروج إلى الميدان والمواجهة.

كانت وكالة «سبوتنيك» نقلت عن مسؤول المكتب الإعلامي في الكتيبة 276 مشاة، المنذر الخرطوش، اليوم الإثنين، قوله إن قوات الجيش بسطت سيطرتها على شارع المغار والمنطقة بالكامل في مدينة درنة شرق البلاد.