«ناتو»: اتصالات مع ليبيا للمساعدة في بناء المؤسسات الأمنية

الأمين العام لحلف شمال الأطلسى «ناتو»، ينس ستولتنبرج. (بوابة الوسط)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرج، عن اتصالات يجريها خبراء من الحلف بالسلطات الليبية لتحديد آليات المساعدة في بناء المؤسساتها الأمنية، مشيرًا إلى الاستعداد لتقديم المساعدة في ليبيا لمواجهة تدفق المهاجرين.

وأضاف ستولتنبرج في تصريحات إلى جريدة «لاريببليكا» الإيطالية، أول من أمس، أنه لا يوجد حل عسكرى لظاهرة تدفق المهاجرين.

لكن المسؤول الأول في «ناتو» أوضح أن «الحلف سيساعد على جعل هذه القضية أقل خطورة، حيث ساعد نشر قوات الحلف على كبح تهريب البشر فى بحر إيجه».

وجدد ستولتنبرج استعداد الحلف مساعدة ليبيا على بناء مؤسساتها الأمنية، موضحًا أن أي دعم من إيطاليا في قضية المهاجرين سيكون مرحبًا به.