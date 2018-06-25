«الضمان الاجتماعي» يتخذ إجراءً لتخفيف معاناة أهالي بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 25 يونيو 2018, 11:01 صباحا
مدير الإعلام بصندوق الضمان الاجتماعي فرع سوف الجين محمد انبية مع اثنين من أعيان منطقة المردوم. (بوابة الوسط)

افتتح صندوق الضمان الاجتماعي فرعًا له في قرية المردوم (70 كلم شرق بني وليد) للتيسير على المواطنين والمواطنات من أبناء المنطقة وتخفيف عناء السفر من أجل الوصول إلى المكاتب الرئيسة وسط مدينة بني وليد.

وقال مدير الإعلام بصندوق الضمان الاجتماعي فرع سوف الجين، محمد انبية، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن هذه الخطوة تأتي من خلال سياسة التوسعة الأفقية لصندوق الضمان الاجتماعي، التي تهدف إلى تقريب مسافة الخدمة الضمانية للمتقاعدين والمتقاعدات والمضمونين.

وافتتح الصندوق الشهر الماضي وحدة الخدمات الضمانية تينيناي التابعة لفرع صندوق الضمان الاجتماعي سوف الجين في مدينة بني وليد.

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