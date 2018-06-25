وزير الداخلية الإيطالي يصل ليبيا في زيارة رسمية

وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني لدى وصوله مطار معيتيقة الدولي. (حساب السفير الإيطالي عبر تويتر)

وصل وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم إلى العاصمة طرابلس في زيارة رسمية إلى البلاد، وفق مصدر دبلوماسي.

وكان في استقبال الوزير الإيطالي لدى وصوله طرابلس السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، حسب الحساب الرسمي للسفير عبر موقع «تويتر».

كان وزير الداخلية الإيطالي، غادر روما في وقت باكر صباح الاثنين، متوجهًا إلى ليبيا لبحث ملف الهجرة مع السلطات هناك.

وكتب في تغريدة: «مهمة ليبيا نحن قادمون» وأرفقها بصورة له على متن طائرة عسكرية. وسالفيني هو العضو الأول في الحكومة الشعوبية الجديدة في إيطاليا الذي يزور ليبيا.

سالفيني عقب وصوله مطار معيتيقة. (حساب السفير الإيطالي عبر تويتر)