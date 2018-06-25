اتحاد الغرف التجارية يبحث عن مقر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 09:16 صباحا
اجتماع اتحاد الغرف في طرابلس الأحد. (الصفحة الرسمية للاتحاد)

ناقش مجلس إدارة اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة، خلال اجتماع أمس الأحد في طرابلس إيجاد مقر للاتحاد.

وتعهد الحاضرون ببذل كل الجهود لدعم وتفعيل الاتحاد، مشيرين إلى أنهم سيتولون دفع الالتزامات المتأخرة لحساب الاتحاد ليستطيع أداء دوره لدعم الاقتصاد الوطني، وفق الصفحة الرسمية للاتحاد.

حضر الاجتماع عشر غرف، وهي: طرابلس والمنطقة الغربية والجبل الغربي والمرقب ومصراتة وبنغازي ودرنة وسبها ومرزق، وطبرق.

يشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يضم 14 غرفة، لكن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من الزاوية وسرت وجفارة والبيضاء اعتذروا عن عدم الحضور نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة.

ومن المقرر عقد اجتماع آخر لمجلس الإدارة في العاشر من يوليو المقبل في طرابلس.

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