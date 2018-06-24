القضاء الإيطالي يرفع الحظر عن الأموال والحسابات المصرفية للسفارة الليبية في روما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 11:51 مساء
مقر السفارة الليبية في روما. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، أن القضاء الإيطالي أصدر حكما الأسبوع الماضي يقضي برفع الحظر عن الأموال والحسابات المصرفية الخاصة بالسفارة الليبية في العاصمة روما.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس في تصريح صحفي: «بالمتابعة الجادة لوزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني وحرصها على حل كافة المختنقات التي تواجه السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج، أسفرت الجهود بصدور حكم من القضاء اﻹيطالي اﻷسبوع الماضي يقضي بأن أموال السفارة الليبية وحساباتها المصرفية تتمتع بالحصانة وفق اﻹتفاقيات الدولية».

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الحكم الصادر عن القضاء الإيطالي «قضى بأنه لا وجه ﻹقامة الدعوى المرفوعة وبفك التجميد عن تلك الحسابات» التابعة للسفارة الليبية في روما، مؤكدا أن الوزارة تواصل متابعة كافة القضايا واﻹشكاليات التي تعترض عمل الدبلوماسية الليبية بالخارج» واصفا الحكم القضائي بـ«المنصف» وأنه «ترجمة للجهود المتواصلة والعمل الدؤوب».

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