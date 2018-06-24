هيئة الرقابة الإدارية ترفع الوقف الاحتياطى عن العمل بحق عميد سرت

قررت هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس، رفع الإيقاف الاحتياطي عن العمل بحقِّ عميد بلدية سرت مختار خليفة فرج المعداني والسماح له بممارسة عمله على رأس البلدية اعتبارًا من اليوم الأحد، بحسب القرار الصادر عن رئيس الهيئة رقم (741) لسنة 2018 الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط».

وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف بحكومة الوفاق الوطني، نصر علي حسن، أصدر مطلع يونيو الجاري قرارًا بإيقاف عميد بلدية سرت مختار خليفة فرج عن العمل احتياطيًا لدواعي ومتطلبات المصلحة العامة.

وقال مصدر إداري بفرع الرقابة سرت في تصريحات إلى «بوابة الوسط» يوم 14 يونيو إن القرار صدر بناءً على كتاب مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بسرت بكتابه رقم 245 المؤرخ في 23 أبريل 2018.