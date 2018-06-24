استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 09:16 مساء
العملة المحلية تسجل 6.57 دينار مقابل 6.54 دينار أمس السبت

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في تعاملات السوق السوداء، اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس السبت.

وسجلت العملة الأميركية (الدولار) 6.57 دينار، مقابل 6.54 دينار أمس السبت، حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما شهدت أسعار العملات الأجنبية الرئيسة تباينًا، إذ سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا طفيفًا في تعاملات اليوم إلى 8.71 دينار، مقارنة بـ8.75 دينار السبت، لكنّ سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) صعد بشكل طفيف إلى 7.68 دينار، مقابل 7.65 دينار خلال الفترة نفسها.

وشهد سعر صرف العملة الأميركية موجة من الصعود والهبوط خلال الأسبوع الماضي حول مستوى 7 دينارات في السوق السوداء، فيما لا تزال السوق تترقب فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي من المقرر تطبيقها خلال ستة أسابيع.

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