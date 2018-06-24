«داخلية الموقتة» تلغي كافة المكاتب الإعلامية بمديريات الأمن التابعة لها

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، قرارًا يقضي بإلغاء كافة المكاتب الإعلامية بمديريات الأمن التابعة للحكومة الموقتة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء اليوم الأحد.

ونصت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة رقم (219) لسنة 2018 على أن «تلغى كافة وحدات الإعلام الأمني بالمصالح والأجهزة الأمنية والإدارات العامة ومديريات الأمن، ويمنع الإدلاء بأية تصريحات أو معلومات إلا عن طريق الجهة المخولة قانونياً».

وشدد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة في قراره على ضرورة أن «تتقيد أقسام العلاقات العامة في مديريات الأمن بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة (12) من القرار رقم (430) لسنة 2004» الصادر عن قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام (وزير الداخلية) بشأن الهيكل التنظيمي لمديريات الأمن.